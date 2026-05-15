鉅亨網記者劉玟妤 台北
健喬 (4114-TW) 宣布，以總金額 6.59 億元收購人人化學製藥 99.83% 股權，正式將人人化學納入健喬集團。健喬指出，此次收購聚焦外用製劑，將進一步強化軟膏產品產能，並深化皮膚科產品線。
健喬表示，此次投資取得人人化學位於桃園中壢工業區 GMP 廠，以及軟膏藥證組合，未來可望提升整體產能調度彈性，並加速擴展外用製劑產品線。透過既有生產基礎與新取得資源，強化外用藥市場競爭力。
健喬今年預計推出 5 項創新藥物，加速產品布局。3 月上市婦女子宮肌瘤創新藥 Yselty(雅絲媞)，5 月推出治療慢性功能性便秘的 IBAT 抑制劑 Goofice(固腹順)，下半年預計還有 3 項腫瘤領域創新產品陸續上市。
另外，健喬與再鼎醫藥 (Zai Lab) 合作的 6 項創新療法，產品線涵蓋癌症、免疫與精準醫療等重大疾病領域，未來 2 年將陸續在台灣上市。除既有合作案，也持續與多家國際藥廠洽談原廠藥代理與授權合作，可望進一步擴大產品組合。
健喬第一季營收 16.28 億元，年增 12.43%；毛利率 43.32%，年減 1.81 個百分點；營益率 11.24%，年減 2.16 個百分點；稅後純益 1.92 億元，年減 7.25%，每股純益 0.38 元。
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