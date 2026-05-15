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健喬今年預計推出 5 項創新藥物，加速產品布局。3 月上市婦女子宮肌瘤創新藥 Yselty(雅絲媞)，5 月推出治療慢性功能性便秘的 IBAT 抑制劑 Goofice(固腹順)，下半年預計還有 3 項腫瘤領域創新產品陸續上市。

另外，健喬與再鼎醫藥 (Zai Lab) 合作的 6 項創新療法，產品線涵蓋癌症、免疫與精準醫療等重大疾病領域，未來 2 年將陸續在台灣上市。除既有合作案，也持續與多家國際藥廠洽談原廠藥代理與授權合作，可望進一步擴大產品組合。