營收速報 - 必應(6625)3月營收4.14億元年增率高達133.6％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為7.70億元，累計年增率60.13%。
最新價為79.3元，近5日股價上漲0.79%，相關其 他上漲0.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-114 張
- 外資買賣超：-55 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.14億
|134%
|304%
|26/2
|1.02億
|-21%
|-60%
|26/1
|2.54億
|46%
|-53%
|25/12
|5.37億
|158%
|29%
|25/11
|4.17億
|-19%
|-7%
|25/10
|4.49億
|144%
|0%
必應(6625-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - ABC-KY(6598)3月營收6,602萬元年增率高達72.55％
- 營收速報 - 華電網(6163)3月營收7.43億元年增率高達69.39％
- 營收速報 - 鄉林(5531)3月營收4,062萬元年增率高達39.05％
- 營收速報 - 聯上發(2537)3月營收3.02億元年增率高達60177.45％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇