search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 必應(6625)3月營收4.14億元年增率高達133.6％

鉅亨網新聞中心

必應(6625-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.14億元，年增率133.6%，月增率304.43%。

今年1-3月累計營收為7.70億元，累計年增率60.13%。

最新價為79.3元，近5日股價上漲0.79%，相關其 他上漲0.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-114 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-59 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.14億 134% 304%
26/2 1.02億 -21% -60%
26/1 2.54億 46% -53%
25/12 5.37億 158% 29%
25/11 4.17億 -19% -7%
25/10 4.49億 144% 0%

必應(6625-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為演唱會製作。硬體設備租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收必應

相關行情

台股首頁我要存股
必應79.3+3.26%
美元/台幣31.728-0.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty