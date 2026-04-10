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鉅亨速報

營收速報 - 日勝生(2547)3月營收6.95億元年增率高達51.36％

鉅亨網新聞中心

日勝生(2547-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.95億元，年增率51.36%，月增率50.48%。

今年1-3月累計營收為16.04億元，累計年增率19.03%。

最新價為10.65元，近5日股價上漲0.95%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1824 張
  • 外資買賣超：-1888 張
  • 投信買賣超：-27 張
  • 自營商買賣超：+91 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.95億 51% 50%
26/2 4.62億 -9% 3%
26/1 4.48億 18% -54%
25/12 9.79億 6% 88%
25/11 5.22億 -21% 14%
25/10 4.58億 -12% 6%

日勝生(2547-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商辦大樓，以供出租或出售為主要業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收日勝生

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