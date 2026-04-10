營收速報 - 日勝生(2547)3月營收6.95億元年增率高達51.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為16.04億元，累計年增率19.03%。
最新價為10.65元，近5日股價上漲0.95%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1824 張
- 外資買賣超：-1888 張
- 投信買賣超：-27 張
- 自營商買賣超：+91 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.95億
|51%
|50%
|26/2
|4.62億
|-9%
|3%
|26/1
|4.48億
|18%
|-54%
|25/12
|9.79億
|6%
|88%
|25/11
|5.22億
|-21%
|14%
|25/10
|4.58億
|-12%
|6%
日勝生(2547-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商辦大樓，以供出租或出售為主要業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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