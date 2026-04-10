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鉅亨速報

營收速報 - 神盾(6462)3月營收7.80億元年增率高達100.42％

鉅亨網新聞中心

神盾(6462-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣7.80億元，年增率100.42%，月增率70.34%。

今年1-3月累計營收為22.69億元，累計年增率110.63%。

最新價為105元，近5日股價下跌-5.05%，相關半導體類指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1047 張
  • 外資買賣超：+958 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：+94 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 7.80億 100% 70%
26/2 4.58億 33% -56%
26/1 10.31億 200% 40%
25/12 7.38億 39% 38%
25/11 5.35億 -8% 69%
25/10 3.16億 -32% -36%

神盾(6462-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收神盾

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