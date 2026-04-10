營收速報 - 神盾(6462)3月營收7.80億元年增率高達100.42％
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今年1-3月累計營收為22.69億元，累計年增率110.63%。
最新價為105元，近5日股價下跌-5.05%，相關半導體類指數上漲9.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1047 張
- 外資買賣超：+958 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+94 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|7.80億
|100%
|70%
|26/2
|4.58億
|33%
|-56%
|26/1
|10.31億
|200%
|40%
|25/12
|7.38億
|39%
|38%
|25/11
|5.35億
|-8%
|69%
|25/10
|3.16億
|-32%
|-36%
神盾(6462-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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