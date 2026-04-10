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鉅亨速報

營收速報 - 霹靂(8450)3月營收9,140萬元年增率高達344.1％

鉅亨網新聞中心

霹靂(8450-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9,140萬元，年增率344.1%，月增率528.08%。

今年1-3月累計營收為1.31億元，累計年增率122.9%。

最新價為17.2元，近5日股價下跌-3.13%，相關文化創意產業指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9,140萬 344% 528%
26/2 1,455萬 -5% -41%
26/1 2,455萬 9% 18%
25/12 2,084萬 -6% 25%
25/11 1,668萬 -39% -27%
25/10 2,288萬 48% 3%

霹靂(8450-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為劇集節目、電視節目、錄影節目帶、電影片之製作及發行。商品及肖像授權。商品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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