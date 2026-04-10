營收速報 - 霹靂(8450)3月營收9,140萬元年增率高達344.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.31億元，累計年增率122.9%。
最新價為17.2元，近5日股價下跌-3.13%，相關文化創意產業指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9,140萬
|344%
|528%
|26/2
|1,455萬
|-5%
|-41%
|26/1
|2,455萬
|9%
|18%
|25/12
|2,084萬
|-6%
|25%
|25/11
|1,668萬
|-39%
|-27%
|25/10
|2,288萬
|48%
|3%
霹靂(8450-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為劇集節目、電視節目、錄影節目帶、電影片之製作及發行。商品及肖像授權。商品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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