營收速報 - 台汽電(8926)3月營收52.70億元年增率高達594.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為136.99億元，累計年增率597.58%。
最新價為43.7元，近5日股價下跌-0.46%，相關油電燃氣下跌-3.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-872 張
- 外資買賣超：-731 張
- 投信買賣超：+52 張
- 自營商買賣超：-193 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|52.70億
|594%
|79%
|26/2
|29.39億
|300%
|-46%
|26/1
|54.90億
|1067%
|904%
|25/12
|5.47億
|-44%
|-17%
|25/11
|6.55億
|-23%
|-15%
|25/10
|7.70億
|2%
|57%
台汽電(8926-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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