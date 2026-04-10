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鉅亨速報

營收速報 - 台汽電(8926)3月營收52.70億元年增率高達594.01％

鉅亨網新聞中心

台汽電(8926-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣52.70億元，年增率594.01%，月增率79.3%。

今年1-3月累計營收為136.99億元，累計年增率597.58%。

最新價為43.7元，近5日股價下跌-0.46%，相關油電燃氣下跌-3.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-872 張
  • 外資買賣超：-731 張
  • 投信買賣超：+52 張
  • 自營商買賣超：-193 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 52.70億 594% 79%
26/2 29.39億 300% -46%
26/1 54.90億 1067% 904%
25/12 5.47億 -44% -17%
25/11 6.55億 -23% -15%
25/10 7.70億 2% 57%

台汽電(8926-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台汽電

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