search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 士電(1503)3月營收42.30億元年增率高達35.34％

鉅亨網新聞中心

士電(1503-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣42.30億元，年增率35.34%，月增率48.72%。

今年1-3月累計營收為115.59億元，累計年增率12.28%。

最新價為186元，近5日股價上漲2.23%，相關電機機械上漲5.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-384 張
  • 外資買賣超：-492 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+108 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 42.30億 35% 49%
26/2 28.45億 -3% -37%
26/1 44.84億 6% 10%
25/12 40.72億 18% 37%
25/11 29.63億 3% 12%
25/10 26.48億 2% -9%

士電(1503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為重電機械類。電器機器類。租賃類。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收士電

相關行情

台股首頁我要存股
士電186+1.64%
美元/台幣31.752+0.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty