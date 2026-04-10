營收速報 - 久正(6167)3月營收1.12億元年增率高達49.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.16億元，累計年增率25.17%。
最新價為13.95元，近5日股價上漲11.92%，相關光電類指數上漲2.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+225 張
- 外資買賣超：+306 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-81 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.12億
|50%
|55%
|26/2
|7,216萬
|-9%
|-45%
|26/1
|1.32億
|34%
|12%
|25/12
|1.18億
|47%
|27%
|25/11
|9,265萬
|-5%
|6%
|25/10
|8,727萬
|-35%
|-32%
久正(6167-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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