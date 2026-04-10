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鉅亨速報

營收速報 - 久正(6167)3月營收1.12億元年增率高達49.96％

鉅亨網新聞中心

久正(6167-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.12億元，年增率49.96%，月增率54.7%。

今年1-3月累計營收為3.16億元，累計年增率25.17%。

最新價為13.95元，近5日股價上漲11.92%，相關光電類指數上漲2.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+225 張
  • 外資買賣超：+306 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-81 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.12億 50% 55%
26/2 7,216萬 -9% -45%
26/1 1.32億 34% 12%
25/12 1.18億 47% 27%
25/11 9,265萬 -5% 6%
25/10 8,727萬 -35% -32%

久正(6167-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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