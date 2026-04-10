營收速報 - 富旺(6219)3月營收2.76億元年增率高達38301.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為11.49億元，累計年增率18839.64%。
最新價為14.1元，近5日股價下跌-2.74%，相關建材營造股價指數上漲0.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39 張
- 外資買賣超：-47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.76億
|38302%
|8%
|26/2
|2.55億
|22486%
|-59%
|26/1
|6.17億
|10808%
|-77%
|25/12
|27.25億
|2%
|7240%
|25/11
|3,712萬
|-85%
|14287%
|25/10
|26萬
|-99%
|4%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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