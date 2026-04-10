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鉅亨速報

營收速報 - 富旺(6219)3月營收2.76億元年增率高達38301.8％

鉅亨網新聞中心

富旺(6219-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.76億元，年增率38301.8%，月增率8.13%。

今年1-3月累計營收為11.49億元，累計年增率18839.64%。

最新價為14.1元，近5日股價下跌-2.74%，相關建材營造股價指數上漲0.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-39 張
  • 外資買賣超：-47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.76億 38302% 8%
26/2 2.55億 22486% -59%
26/1 6.17億 10808% -77%
25/12 27.25億 2% 7240%
25/11 3,712萬 -85% 14287%
25/10 26萬 -99% 4%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收富旺

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