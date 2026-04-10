營收速報 - 亞翔(6139)3月營收83.42億元年增率高達47.45％
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今年1-3月累計營收為203.48億元，累計年增率67.39%。
最新價為636元，近5日股價上漲16.12%，相關其他電子上漲7.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1118 張
- 外資買賣超：-1382 張
- 投信買賣超：-297 張
- 自營商買賣超：+561 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|83.42億
|47%
|53%
|26/2
|54.44億
|81%
|-17%
|26/1
|65.63億
|88%
|-31%
|25/12
|95.01億
|165%
|12%
|25/11
|85.09億
|170%
|20%
|25/10
|70.70億
|77%
|-30%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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