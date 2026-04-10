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鉅亨速報

營收速報 - 亞翔(6139)3月營收83.42億元年增率高達47.45％

鉅亨網新聞中心

亞翔(6139-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣83.42億元，年增率47.45%，月增率53.24%。

今年1-3月累計營收為203.48億元，累計年增率67.39%。

最新價為636元，近5日股價上漲16.12%，相關其他電子上漲7.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1118 張
  • 外資買賣超：-1382 張
  • 投信買賣超：-297 張
  • 自營商買賣超：+561 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 83.42億 47% 53%
26/2 54.44億 81% -17%
26/1 65.63億 88% -31%
25/12 95.01億 165% 12%
25/11 85.09億 170% 20%
25/10 70.70億 77% -30%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收亞翔

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