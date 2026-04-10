鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 14:51

神腦 (2450-TW) 於今 (10) 日展開全台通路升級行動，旗下新莊幸福二門市正式喬遷開幕，並同步攜手母公司中華電信 (2412-TW) 加入白沙屯媽祖進香應援行列 ，企圖透過一站式通訊服務與實體物資補給，試圖在數位生活需求旺季拉升通路滲透率，並將觸角延伸至宗教盛事帶動的移動商機 。

神腦指出今年營運主軸定為穩中求進，將力保營收規模持平，並強化高毛利率的手機周邊配件與保健品業務，以確保獲利表現優化 。雖然全球通膨與記憶體漲價導致物料清單成本攀升 10%-20%，但神腦看好人工智慧手機滲透率激增帶來的換機動能，預期將挹注整體營運動能 。

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針對年度宗教盛事白沙屯媽祖進香，神腦結合電力維持與體力恢復需求，推出包含高效能充電器與磁吸支架的限量組合包 。此舉反映公司積極轉型智慧零售，將銷售重點由單一手機硬體延伸至肌肉按摩槍及營養保健系列等高毛利商品，藉此優化通路獲利結構 。

神腦觀察到人工智慧功能正由旗艦機向下延伸至中低階機型，成為驅動消費者升級的剛性需求 。公司特別推薦搭載先進運算功能的高階新款手機如 iPhone 17 及 Samsung Galaxy S26 等機型，預期在強大拍照功能帶動下，能吸引追求紀錄進香風景的信眾需求 。