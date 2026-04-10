鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 12:30

網通廠正基 (6546-TW) 隨著人工智慧基礎建設逐步完善，產業界焦點正由雲端轉向邊緣運算發展。董事長陳明哲看好在 2027 至 2028 年間，當邊緣人工智慧處理器價格下降且應用趨於成熟，將迎來營運成長力道最強勁的時期。

正基目前積極開發高度整合的 SOM 系統模組，將主控晶片、無線通訊與記憶體高度整合在單一電路板上。這項一站式解決方案能協助客戶省去繁瑣的調試時間，讓不具備通訊專業的家電或工控廠商也能快速導入智慧化連網功能。

‌



針對產品技術演進，正基的 Wi-Fi 模組已發展至 Wi-Fi 7 階段，並計畫在 2027 年 Wi-Fi 8 的市場布局，同時正基鎖定 5G RedCap 技術，以低成本、高性價比且穩定的連線方案取代傳統 4G 技術，全面搶攻智慧城市與工業物聯網市場。

總經理魏瀅洳表示，公司採取輕資產營運模式，專注於研發與軟體技術加值服務以協助客戶縮短產品上市時間。目前產品應用領域已從消費性攝影機延伸至無人機、智慧長照與車載模組，其中車載產品更已通過車規級認證 AEC-Q104。

針對未來市場趨勢，陳明哲分析影像監控將進化為具備視覺判讀能力的智慧眼睛。邊緣運算整合入網路攝影機後，可廣泛應用於科技執法與即時事故追蹤。

在國際布局方面，正基觀察到印度市場具備軟體人才優勢，但存在關稅障礙與在地製造要求。公司認為若要爭取大規模訂單，前進印度設廠已成為避開貿易門檻並取得長期競爭優勢的必要策略。