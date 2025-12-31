鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-31 17:29

3C 通路神腦 (2450-TW) 今 (31) 日公布 2025 年度前十大暢銷手機排行榜，榜單顯示市場結構出現明顯轉變，「實用型 AI 應用」已成為消費者購機的重要決策關鍵，其中，中階 AI 手機更成為帶動整體市場成長的主要動能。

神腦2025台灣手機熱銷榜單揭曉 中階AI機款銷量異軍突起。(圖：shutterstock)

2025 年度銷售冠軍由 iPhone 16 Pro 奪下，顯示高階市場需求仍具穩定支撐；第二、三名則分別為 Samsung Galaxy A56 與 Galaxy S25 系列，反映中高階 Android 機款買氣持續升溫。整體觀察，前十大暢銷機型中，Android 機款占 6 席、Apple 占 4 席，顯示消費者在價格帶、效能表現與 AI 功能配置上的選擇趨於多元。

神腦表示，從品牌表現觀察，2025 年神腦前五大熱銷手機品牌依序為 Apple、Samsung、OPPO、vivo 及 Google。其中，Google 表現最為亮眼，年對年銷售成長近 60%，主力機型 Pixel 9a 銷量大幅提升，成為今年最具代表性的黑馬機款之一。

神腦於近期舉辦法說會亦指出，下半年銷售重點在 iPhone 17 系列，透過資費購機回饋 Apple 購物金、舊換新加碼折抵、空機神腦幣回饋等多元搭銷方案，成功帶動相關機款銷售，較去年同期呈現兩位數成長。

依價格帶分析，2025 年高階、中階與平價入門手機的銷售占比分別為 48%、23%、29%。其中，中階手機成長最為明顯，年度銷量冠軍即為 Galaxy A56；高階市場則由 iPhone 16 Pro 穩居第一；平價入門機則以 Galaxy A16 5G 最受消費者青睞。