營收速報 - ABC-KY(6598)3月營收6,602萬元年增率高達72.55％
鉅亨網新聞中心
ABC-KY(6598-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,602萬元，年增率72.55%，月增率-8.16%。
今年1-3月累計營收為2.17億元，累計年增率80.95%。
最新價為22元，近5日股價下跌-5.63%，相關生技醫療上漲3.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-188 張
- 外資買賣超：-181 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6,602萬
|73%
|-8%
|26/2
|7,189萬
|81%
|-9%
|26/1
|7,903萬
|88%
|45%
|25/12
|5,455萬
|135%
|87%
|25/11
|2,917萬
|59%
|-11%
|25/10
|3,293萬
|-24%
|-26%
ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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