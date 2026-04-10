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鉅亨速報

營收速報 - ABC-KY(6598)3月營收6,602萬元年增率高達72.55％

鉅亨網新聞中心

ABC-KY(6598-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,602萬元，年增率72.55%，月增率-8.16%。

今年1-3月累計營收為2.17億元，累計年增率80.95%。

最新價為22元，近5日股價下跌-5.63%，相關生技醫療上漲3.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-188 張
  • 外資買賣超：-181 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6,602萬 73% -8%
26/2 7,189萬 81% -9%
26/1 7,903萬 88% 45%
25/12 5,455萬 135% 87%
25/11 2,917萬 59% -11%
25/10 3,293萬 -24% -26%

ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收ABC-KY

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