營收速報 - 固緯(2423)3月營收3.69億元年增率高達34.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8.21億元，累計年增率28.38%。
最新價為47.3元，近5日股價上漲0.32%，相關其他電子上漲7.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19 張
- 外資買賣超：-32 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.69億
|35%
|67%
|26/2
|2.21億
|6%
|-4%
|26/1
|2.31億
|47%
|-27%
|25/12
|3.16億
|-0%
|14%
|25/11
|2.77億
|27%
|5%
|25/10
|2.65億
|2%
|13%
固緯(2423-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為儀器。通訊。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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