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鉅亨速報

營收速報 - 固緯(2423)3月營收3.69億元年增率高達34.83％

鉅亨網新聞中心

固緯(2423-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.69億元，年增率34.83%，月增率66.99%。

今年1-3月累計營收為8.21億元，累計年增率28.38%。

最新價為47.3元，近5日股價上漲0.32%，相關其他電子上漲7.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19 張
  • 外資買賣超：-32 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.69億 35% 67%
26/2 2.21億 6% -4%
26/1 2.31億 47% -27%
25/12 3.16億 -0% 14%
25/11 2.77億 27% 5%
25/10 2.65億 2% 13%

固緯(2423-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為儀器。通訊。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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美元/台幣31.728-0.06%

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