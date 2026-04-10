營收速報 - 威盛(2388)3月營收11.28億元年增率高達69.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為21.35億元，累計年增率4.02%。
最新價為53.5元，近5日股價上漲5.45%，相關半導體業上漲7.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2039 張
- 外資買賣超：+1420 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：+628 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|11.28億
|69%
|89%
|26/2
|5.96億
|-4%
|45%
|26/1
|4.10億
|-47%
|-59%
|25/12
|9.97億
|-36%
|26%
|25/11
|7.89億
|-66%
|-38%
|25/10
|12.63億
|-23%
|25%
威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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