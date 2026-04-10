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鉅亨速報

營收速報 - 威盛(2388)3月營收11.28億元年增率高達69.4％

鉅亨網新聞中心

威盛(2388-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣11.28億元，年增率69.4%，月增率89.2%。

今年1-3月累計營收為21.35億元，累計年增率4.02%。

最新價為53.5元，近5日股價上漲5.45%，相關半導體業上漲7.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2039 張
  • 外資買賣超：+1420 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：+628 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 11.28億 69% 89%
26/2 5.96億 -4% 45%
26/1 4.10億 -47% -59%
25/12 9.97億 -36% 26%
25/11 7.89億 -66% -38%
25/10 12.63億 -23% 25%

威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收威盛

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