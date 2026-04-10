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鉅亨速報

營收速報 - 潤隆(1808)3月營收22.02億元年增率高達68259.95％

鉅亨網新聞中心

潤隆(1808-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣22.02億元，年增率68259.95%，月增率33.25%。

今年1-3月累計營收為53.92億元，累計年增率17344.89%。

最新價為30.9元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 22.02億 68260% 33%
26/2 16.52億 117766% 7%
26/1 15.38億 5750% -62%
25/12 40.54億 5984% 74%
25/11 23.36億 20487% 97814%
25/10 239萬 -98% 24%

潤隆(1808-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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