營收速報 - 聯強(2347)3月營收560.59億元年增率高達64.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1,262.90億元，累計年增率38.18%。
最新價為79.3元，近5日股價上漲4.78%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7570 張
- 外資買賣超：+1074 張
- 投信買賣超：+5108 張
- 自營商買賣超：+1388 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|560.59億
|64%
|89%
|26/2
|297.17億
|6%
|-27%
|26/1
|406.98億
|39%
|-13%
|25/12
|470.26億
|14%
|14%
|25/11
|414.07億
|16%
|11%
|25/10
|371.43億
|3%
|6%
聯強(2347-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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