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鉅亨速報

營收速報 - 聯強(2347)3月營收560.59億元年增率高達64.42％

鉅亨網新聞中心

聯強(2347-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣560.59億元，年增率64.42%，月增率88.64%。

今年1-3月累計營收為1,262.90億元，累計年增率38.18%。

最新價為79.3元，近5日股價上漲4.78%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7570 張
  • 外資買賣超：+1074 張
  • 投信買賣超：+5108 張
  • 自營商買賣超：+1388 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 560.59億 64% 89%
26/2 297.17億 6% -27%
26/1 406.98億 39% -13%
25/12 470.26億 14% 14%
25/11 414.07億 16% 11%
25/10 371.43億 3% 6%

聯強(2347-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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