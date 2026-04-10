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鉅亨速報

營收速報 - 鄉林(5531)3月營收4,062萬元年增率高達39.05％

鉅亨網新聞中心

鄉林(5531-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4,062萬元，年增率39.05%，月增率-29.55%。

今年1-3月累計營收為1.42億元，累計年增率14.25%。

最新價為8.84元，近5日股價下跌-0.45%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-551 張
  • 外資買賣超：-578 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4,062萬 39% -30%
26/2 5,766萬 23% 32%
26/1 4,381萬 -9% 13%
25/12 3,887萬 -98% -48%
25/11 7,488萬 73% 36%
25/10 5,522萬 -46% -88%

鄉林(5531-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租或出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收鄉林

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