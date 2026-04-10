營收速報 - 鄉林(5531)3月營收4,062萬元年增率高達39.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.42億元，累計年增率14.25%。
最新價為8.84元，近5日股價下跌-0.45%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-551 張
- 外資買賣超：-578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4,062萬
|39%
|-30%
|26/2
|5,766萬
|23%
|32%
|26/1
|4,381萬
|-9%
|13%
|25/12
|3,887萬
|-98%
|-48%
|25/11
|7,488萬
|73%
|36%
|25/10
|5,522萬
|-46%
|-88%
鄉林(5531-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租或出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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