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鉅亨速報

營收速報 - 太極(4934)3月營收1,366萬元年增率高達152.14％

鉅亨網新聞中心

太極(4934-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1,366萬元，年增率152.14%，月增率18.82%。

今年1-3月累計營收為3,838萬元，累計年增率133.04%。

最新價為15.85元，近5日股價上漲1.25%，相關光 電 業上漲7.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-143 張
  • 外資買賣超：-149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1,366萬 152% 19%
26/2 1,150萬 130% -13%
26/1 1,322萬 118% 54%
25/12 858萬 34% -23%
25/11 1,110萬 -8% 83%
25/10 606萬 -7% -55%

太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收太極

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