營收速報 - 太極(4934)3月營收1,366萬元年增率高達152.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3,838萬元，累計年增率133.04%。
最新價為15.85元，近5日股價上漲1.25%，相關光 電 業上漲7.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-143 張
- 外資買賣超：-149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1,366萬
|152%
|19%
|26/2
|1,150萬
|130%
|-13%
|26/1
|1,322萬
|118%
|54%
|25/12
|858萬
|34%
|-23%
|25/11
|1,110萬
|-8%
|83%
|25/10
|606萬
|-7%
|-55%
太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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