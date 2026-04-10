營收速報 - 晶呈科技(4768)3月營收1.76億元年增率高達154.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為4.41億元，累計年增率157.63%。
最新價為482元，近5日股價上漲8.82%，相關化學股價指數上漲5.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-326 張
- 外資買賣超：-331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.76億
|155%
|74%
|26/2
|1.01億
|94%
|-39%
|26/1
|1.64億
|229%
|-42%
|25/12
|2.83億
|225%
|38%
|25/11
|2.05億
|154%
|28%
|25/10
|1.59億
|70%
|39%
晶呈科技(4768-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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