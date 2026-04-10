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鉅亨速報

營收速報 - 晶呈科技(4768)3月營收1.76億元年增率高達154.53％

鉅亨網新聞中心

晶呈科技(4768-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.76億元，年增率154.53%，月增率74.05%。

今年1-3月累計營收為4.41億元，累計年增率157.63%。

最新價為482元，近5日股價上漲8.82%，相關化學股價指數上漲5.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-326 張
  • 外資買賣超：-331 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.76億 155% 74%
26/2 1.01億 94% -39%
26/1 1.64億 229% -42%
25/12 2.83億 225% 38%
25/11 2.05億 154% 28%
25/10 1.59億 70% 39%

晶呈科技(4768-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收晶呈科技

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