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鉅亨速報

營收速報 - 群創(3481)3月營收249.77億元年增率高達33.1％

鉅亨網新聞中心

群創(3481-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣249.77億元，年增率33.1%，月增率27.82%。

今年1-3月累計營收為666.56億元，累計年增率19.17%。

最新價為26元，近5日股價上漲9.33%，相關光 電 業上漲7.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+72058 張
  • 外資買賣超：+56750 張
  • 投信買賣超：-866 張
  • 自營商買賣超：+16174 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 249.77億 33% 28%
26/2 195.40億 6% -12%
26/1 221.39億 19% 3%
25/12 214.36億 19% 25%
25/11 171.24億 -9% -6%
25/10 182.07億 8% -8%

群創(3481-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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