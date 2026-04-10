營收速報 - 群創(3481)3月營收249.77億元年增率高達33.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為666.56億元，累計年增率19.17%。
最新價為26元，近5日股價上漲9.33%，相關光 電 業上漲7.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+72058 張
- 外資買賣超：+56750 張
- 投信買賣超：-866 張
- 自營商買賣超：+16174 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|249.77億
|33%
|28%
|26/2
|195.40億
|6%
|-12%
|26/1
|221.39億
|19%
|3%
|25/12
|214.36億
|19%
|25%
|25/11
|171.24億
|-9%
|-6%
|25/10
|182.07億
|8%
|-8%
群創(3481-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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