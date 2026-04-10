營收速報 - 安馳(3528)3月營收13.64億元年增率高達132.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為35.02億元，累計年增率102.86%。
最新價為69.2元，近5日股價上漲4.85%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+135 張
- 外資買賣超：+116 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|13.64億
|132%
|100%
|26/2
|6.81億
|22%
|-53%
|26/1
|14.57億
|152%
|44%
|25/12
|10.12億
|131%
|10%
|25/11
|9.17億
|101%
|-2%
|25/10
|9.35億
|107%
|5%
安馳(3528-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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