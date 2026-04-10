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鉅亨速報

營收速報 - 安馳(3528)3月營收13.64億元年增率高達132.45％

鉅亨網新聞中心

安馳(3528-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣13.64億元，年增率132.45%，月增率100.17%。

今年1-3月累計營收為35.02億元，累計年增率102.86%。

最新價為69.2元，近5日股價上漲4.85%，相關電子通路上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+135 張
  • 外資買賣超：+116 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 13.64億 132% 100%
26/2 6.81億 22% -53%
26/1 14.57億 152% 44%
25/12 10.12億 131% 10%
25/11 9.17億 101% -2%
25/10 9.35億 107% 5%

安馳(3528-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收安馳

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