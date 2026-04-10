營收速報 - 程泰(1583)3月營收4.14億元年增率高達44.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9.32億元，累計年增率7.95%。
最新價為44.5元，近5日股價上漲1.84%，相關電機機械上漲5.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.14億
|44%
|101%
|26/2
|2.06億
|-24%
|-34%
|26/1
|3.12億
|2%
|-18%
|25/12
|3.80億
|-5%
|16%
|25/11
|3.27億
|-6%
|23%
|25/10
|2.67億
|-26%
|-12%
程泰(1583-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為電腦數值控制車床製造加工買賣。各種自動化機械五金工具及零件製造買賣。各種工作母機及其零件製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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