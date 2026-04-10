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鉅亨速報

營收速報 - 程泰(1583)3月營收4.14億元年增率高達44.32％

鉅亨網新聞中心

程泰(1583-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.14億元，年增率44.32%，月增率101.27%。

今年1-3月累計營收為9.32億元，累計年增率7.95%。

最新價為44.5元，近5日股價上漲1.84%，相關電機機械上漲5.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.14億 44% 101%
26/2 2.06億 -24% -34%
26/1 3.12億 2% -18%
25/12 3.80億 -5% 16%
25/11 3.27億 -6% 23%
25/10 2.67億 -26% -12%

程泰(1583-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為電腦數值控制車床製造加工買賣。各種自動化機械五金工具及零件製造買賣。各種工作母機及其零件製造加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收程泰

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