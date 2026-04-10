「我們不是一塊冰」格陵蘭自治總理怒回川普言論 北約與主權爭議同步升溫

鉅亨網新聞中心 2026-04-10 19:00

美國總統川普近日再度因格陵蘭議題引發爭議。根據《路透社》9 日報導，針對川普日前將格陵蘭島形容為「一塊管理糟糕的冰」，格陵蘭自治政府總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 強烈反擊，強調該島並非可被輕視的地緣工具，而是一個具有主體性的社會與政治實體。

西格陵蘭的亞洲小鎮 （圖：Shutterstock)

報導指出，川普 8 日與北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 會晤後，在社群媒體發文批評北約，稱「北約在我們需要時並未出現，即使未來再需要也不會在」，並提及「還記得格陵蘭嗎？那塊巨大且管理不善的冰」，再度引爆敏感話題。

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對此，尼爾森受訪時直言反駁：「我們不是一塊冰。我們是一個由約 5.7 萬人組成、充滿自豪感的群體。」他強調，格陵蘭居民每日以負責任的全球公民身分行事，並尊重所有盟友，同時指出維護戰後地緣政治秩序至關重要，其中包括北約防禦體系與受到國際普遍承認的國際法框架。

尼爾森亦透露，目前相關各方與美國之間就格陵蘭問題的談判仍在持續進行，但格陵蘭方面對美方意圖仍保持高度警惕。他未進一步說明談判細節，但語氣顯示該議題仍處於敏感且未定狀態。

格陵蘭是全球面積最大的島嶼，屬於丹麥的自治領地，長期以來在北極戰略、資源開發與軍事部署上具有重要地位。自川普去年重返白宮後，多次以「國家安全」為由公開表示希望取得格陵蘭，引發國際關注與丹麥及格陵蘭當局反彈。