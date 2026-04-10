鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 09:30

OpenAI 近日在致投資人的備忘錄中，批評勁敵 Anthropic 在運算能力布局上明顯落後，並形容其面臨算力限制，顯示兩大 AI 企業在市場競爭升溫之際，爭奪主導地位的態勢日益激烈。

根據備忘錄內容，OpenAI 規劃到 2030 年將擁有約 30 吉瓦 (GW) 的算力資源，而預估 Anthropic 至 2027 年底僅能達到約 7 至 8 吉瓦。OpenAI 強調，即使採用預測區間上限，其算力擴張速度仍明顯領先且差距持續擴大，反映雙方在基礎設施投資上的策略差異。

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隨著生成式 AI 市場快速成長，兩家公司正積極爭取投資人支持，並為可能於今年進行的首次公開募股 (IPO) 鋪路。市場估值顯示，兩家公司合計價值已超過 1 兆美元，同時也面臨來自資金雄厚科技巨頭如 Alphabet(GOOGL-US)與 Meta Platforms(META-US)的競爭壓力。

Anthropic 由執行長 Dario Amodei 於 2021 年創立，團隊成員多來自 OpenAI。近期該公司在企業市場表現強勁，並推出新一代 AI 模型，計畫透過名為 Project Glasswing 的資安計畫提供給部分企業客戶，持續擴大影響力。

針對 Anthropic 過去強調採取較為保守的算力策略，OpenAI 在備忘錄中表示其路線「截然不同」，認為每一代基礎設施升級都能訓練出更強大的模型，同時透過演算法與硬體進步降低單位運算成本，進而提升整體效率。

OpenAI 指出，公司自 2022 年底推出 ChatGPT 引爆生成式 AI 浪潮以來，已建立「複利優勢」，透過更完善的基礎設施與模型降低成本，同時以優質產品帶動營收成長。該公司也強調，這種規模優勢使其能持續推動 AI 普及，讓數億用戶免費使用相關工具，並為開發者提供更多資源。