鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 10:37

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 公開唱空之下，同日整體軟體股亦同步走弱，數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 週四 (9 日) 開盤後隨即跳水，一路低迷，收盤該股暴跌近 8% 報每股 130.54 美元。

貝瑞在已刪除的社群平台貼文中指出，人工智慧公司 Anthropic 正在企業市場「蠶食」Palantir 的客戶，引發市場關注企業 AI 競爭態勢。

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他引用企業支出追蹤平台 Ramp 數據表示，Anthropic 已掌握約 73% 的新增企業 AI 支出，顯示其市占快速擴張。

他進一步對比兩家公司成長速度指出，Anthropic 在短短數月內估值由 90 億美元躍升至 300 億美元，而 Palantir 則歷經約 20 年才達到 50 億美元規模，凸顯兩者發展節奏差異。

根據 Ramp 3 月 AI 指數，目前整體企業 AI 採用率已攀升至 47.6% 的歷史新高，其中約四分之一企業客戶已導入 Anthropic 解決方案，較一年前顯著成長。此外，在企業首次於 Anthropic 與 OpenAI 之間做選擇時，Anthropic 勝出比例高達約 70%。

貝瑞批評，Palantir 的商業模式本質上偏向低毛利的顧問服務，而非可規模化的軟體產品。他指出，Palantir 常需派遣工程師長時間進駐客戶端協助系統運作，相關收入在財報中被歸類為「專業服務」，意味著企業支付的主要是人力成本。

相較之下，Anthropic 採用 API 模式，客戶可直接將其 AI 模型嵌入既有系統，無需長期部署或現場支援，具備更高擴展性與成本效率。

貝瑞並表示，Palantir 雖然握有政府訂單，但該類業務普遍屬於低利潤且成長有限。他更直言，Palantir 並未擁有真正自主的 AI 軟體，其產品高度依賴外部基礎模型，整體定位更接近系統整合商。

根據金融媒體報導，貝瑞已透過其投資公司 Scion Asset Management 建立 Palantir 的長期空頭部位，持有 2027 年到期的賣權合約，對應約 500 萬股潛在下跌部位，顯示其對該股後市持審慎看法。

另一方面，Anthropic 近期亦面臨政策風險。由於其與五角大廈在自動化武器安全機制上出現分歧，川普政府已將其列為供應鏈風險來源，並要求聯邦承包商移除相關技術。受此影響，Palantir 被迫將 Anthropic 的 Claude 模型自其 Maven Smart Systems 平台中移除，並重新建構部分系統架構。

儘管面臨市場質疑，Palantir 基本面仍維持強勁。公司 2025 年第四季營收達 14 億美元，年增 70%，其中美國商業業務成長尤為亮眼，年增 137% 至 5.07 億美元。公司並預估 2026 年全年營收可達約 72 億美元。

不過，Palantir 目前本益比高達約 142 倍，為標普 500 指數中估值較高的個股之一，使其在市場情緒轉變時面臨較大波動風險。