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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至40.7元，預估目標價為745.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.04元上修至40.7元，其中最高估值48.63元，最低估值36.82元，預估目標價為745.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.63(48.63)143.95146.5494.8
最低值36.82(36.82)62.4335.7984.24
平均值40.96(40.58)93.0682.989.52
中位數40.7(40.04)91.7279.5489.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值170.83億350.10億372.79億288.11億
最低值146.39億206.61億207.60億274.63億
平均值156.82億275.15億276.49億281.37億
中位數157.87億269.65億258.11億281.37億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNDK

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