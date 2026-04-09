鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至40.7元，預估目標價為745.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.04元上修至40.7元，其中最高估值48.63元，最低估值36.82元，預估目標價為745.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.63(48.63)
|143.95
|146.54
|94.8
|最低值
|36.82(36.82)
|62.43
|35.79
|84.24
|平均值
|40.96(40.58)
|93.06
|82.9
|89.52
|中位數
|40.7(40.04)
|91.72
|79.54
|89.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|170.83億
|350.10億
|372.79億
|288.11億
|最低值
|146.39億
|206.61億
|207.60億
|274.63億
|平均值
|156.82億
|275.15億
|276.49億
|281.37億
|中位數
|157.87億
|269.65億
|258.11億
|281.37億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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