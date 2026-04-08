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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至13.57元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.16元上修至13.57元，其中最高估值18.33元，最低估值8.15元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.33(18.33)16.8616.8617.18
最低值8.15(8.15)9.49.811.1
平均值13.32(13.17)13.313.9614.15
中位數13.57(13.16)13.4814.1114.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值301.50億279.72億274.44億274.65億
最低值212.72億233.94億231.07億274.65億
平均值259.42億259.92億258.64億274.65億
中位數251.67億259.50億265.65億274.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.9913.2213.0011.259.12
營業收入197.77億296.10億232.73億234.78億226.54億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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