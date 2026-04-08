鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至13.57元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.16元上修至13.57元，其中最高估值18.33元，最低估值8.15元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.33(18.33)
|16.86
|16.86
|17.18
|最低值
|8.15(8.15)
|9.4
|9.8
|11.1
|平均值
|13.32(13.17)
|13.3
|13.96
|14.15
|中位數
|13.57(13.16)
|13.48
|14.11
|14.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|301.50億
|279.72億
|274.44億
|274.65億
|最低值
|212.72億
|233.94億
|231.07億
|274.65億
|平均值
|259.42億
|259.92億
|258.64億
|274.65億
|中位數
|251.67億
|259.50億
|265.65億
|274.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|9.12
|營業收入
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
|226.54億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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