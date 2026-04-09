營收速報 - 方土昶(6265)3月營收3.92億元年增率高達510.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為7.76億元，累計年增率432.53%。
最新價為36.85元，近5日股價上漲2.28%，相關電子通路類指數上漲4.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-158 張
- 外資買賣超：-125 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.92億
|511%
|128%
|26/2
|1.72億
|310%
|-19%
|26/1
|2.13億
|436%
|19%
|25/12
|1.79億
|337%
|73%
|25/11
|1.04億
|93%
|11%
|25/10
|9,345萬
|147%
|24%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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