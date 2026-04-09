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鉅亨速報

營收速報 - 方土昶(6265)3月營收3.92億元年增率高達510.58％

鉅亨網新聞中心

方土昶(6265-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.92億元，年增率510.58%，月增率128.38%。

今年1-3月累計營收為7.76億元，累計年增率432.53%。

最新價為36.85元，近5日股價上漲2.28%，相關電子通路類指數上漲4.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-158 張
  • 外資買賣超：-125 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.92億 511% 128%
26/2 1.72億 310% -19%
26/1 2.13億 436% 19%
25/12 1.79億 337% 73%
25/11 1.04億 93% 11%
25/10 9,345萬 147% 24%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收方土昶

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