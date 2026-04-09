營收速報 - 艾訊(3088)3月營收8.32億元年增率高達30.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為21.21億元，累計年增率29.62%。
最新價為85.3元，近5日股價上漲3.93%，相關電腦及週設類指數上漲5.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+421 張
- 外資買賣超：+415 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8.32億
|31%
|23%
|26/2
|6.77億
|15%
|11%
|26/1
|6.11億
|50%
|-24%
|25/12
|8.05億
|19%
|27%
|25/11
|6.35億
|-2%
|10%
|25/10
|5.79億
|-8%
|-11%
艾訊(3088-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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