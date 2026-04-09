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鉅亨速報

營收速報 - 艾訊(3088)3月營收8.32億元年增率高達30.52％

鉅亨網新聞中心

艾訊(3088-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣8.32億元，年增率30.52%，月增率22.88%。

今年1-3月累計營收為21.21億元，累計年增率29.62%。

最新價為85.3元，近5日股價上漲3.93%，相關電腦及週設類指數上漲5.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+421 張
  • 外資買賣超：+415 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 8.32億 31% 23%
26/2 6.77億 15% 11%
26/1 6.11億 50% -24%
25/12 8.05億 19% 27%
25/11 6.35億 -2% 10%
25/10 5.79億 -8% -11%

艾訊(3088-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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