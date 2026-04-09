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鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)3月營收121.57億元年增率高達43.18％

鉅亨網新聞中心

神達(3706-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣121.57億元，年增率43.18%，月增率28.77%。

今年1-3月累計營收為318.64億元，累計年增率34.64%。

最新價為78.2元，近5日股價上漲3.8%，相關電腦週邊上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4344 張
  • 外資買賣超：+4037 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+306 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 121.57億 43% 29%
26/2 94.40億 25% -8%
26/1 102.67億 34% -3%
25/12 105.53億 26% 35%
25/11 78.22億 -1% -36%
25/10 121.51億 70% 21%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收神達

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