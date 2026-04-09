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鉅亨速報

營收速報 - 兆赫(2485)3月營收4.13億元年增率高達200.06％

鉅亨網新聞中心

兆赫(2485-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.13億元，年增率200.06%，月增率63.65%。

今年1-3月累計營收為10.46億元，累計年增率149.61%。

最新價為69.9元，近5日股價下跌-10.43%，相關通信網路上漲2.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12668 張
  • 外資買賣超：-12114 張
  • 投信買賣超：+250 張
  • 自營商買賣超：-804 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.13億 200% 64%
26/2 2.52億 85% -34%
26/1 3.80億 163% 16%
25/12 3.28億 129% 51%
25/11 2.18億 53% -44%
25/10 3.87億 320% 35%

兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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