營收速報 - 兆赫(2485)3月營收4.13億元年增率高達200.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為10.46億元，累計年增率149.61%。
最新價為69.9元，近5日股價下跌-10.43%，相關通信網路上漲2.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12668 張
- 外資買賣超：-12114 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：-804 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.13億
|200%
|64%
|26/2
|2.52億
|85%
|-34%
|26/1
|3.80億
|163%
|16%
|25/12
|3.28億
|129%
|51%
|25/11
|2.18億
|53%
|-44%
|25/10
|3.87億
|320%
|35%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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