營收速報 - 晟德(4123)3月營收1.48億元年增率高達55.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為4.66億元，累計年增率23.27%。
最新價為39.7元，近5日股價下跌-2.14%，相關生技醫療股價指數下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3345 張
- 外資買賣超：-2987 張
- 投信買賣超：+130 張
- 自營商買賣超：-488 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.48億
|56%
|17%
|26/2
|1.27億
|-21%
|-34%
|26/1
|1.91億
|56%
|28%
|25/12
|1.50億
|24%
|31%
|25/11
|1.15億
|-13%
|-15%
|25/10
|1.35億
|-32%
|3%
晟德(4123-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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