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鉅亨速報

營收速報 - 晟德(4123)3月營收1.48億元年增率高達55.57％

鉅亨網新聞中心

晟德(4123-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.48億元，年增率55.57%，月增率16.62%。

今年1-3月累計營收為4.66億元，累計年增率23.27%。

最新價為39.7元，近5日股價下跌-2.14%，相關生技醫療股價指數下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3345 張
  • 外資買賣超：-2987 張
  • 投信買賣超：+130 張
  • 自營商買賣超：-488 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.48億 56% 17%
26/2 1.27億 -21% -34%
26/1 1.91億 56% 28%
25/12 1.50億 24% 31%
25/11 1.15億 -13% -15%
25/10 1.35億 -32% 3%

晟德(4123-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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