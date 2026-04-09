search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 昇陽(3266)3月營收1.94億元年增率高達129.86％

鉅亨網新聞中心

昇陽(3266-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.94億元，年增率129.86%，月增率100.99%。

今年1-3月累計營收為5.09億元，累計年增率102.7%。

最新價為13.55元，近5日股價上漲2.66%，相關建材營造上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+20 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.94億 130% 101%
26/2 9,632萬 -3% -56%
26/1 2.19億 222% 71%
25/12 1.28億 -73% 26%
25/11 1.02億 -89% -55%
25/10 2.29億 -84% 18%

昇陽(3266-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。不動產買賣業。都市更新重建業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收昇陽

相關行情

台股首頁我要存股
昇陽13.55+0.37%
美元/台幣31.748-0.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty