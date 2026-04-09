營收速報 - 昇陽(3266)3月營收1.94億元年增率高達129.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為5.09億元，累計年增率102.7%。
最新價為13.55元，近5日股價上漲2.66%，相關建材營造上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.94億
|130%
|101%
|26/2
|9,632萬
|-3%
|-56%
|26/1
|2.19億
|222%
|71%
|25/12
|1.28億
|-73%
|26%
|25/11
|1.02億
|-89%
|-55%
|25/10
|2.29億
|-84%
|18%
昇陽(3266-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。不動產買賣業。都市更新重建業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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