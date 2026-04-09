AI驅動綠電成長 天能綠電Q1營收7.22億元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-09 17:04

雲豹能源 (6869-TW) 旗下售電子公司天能綠電 (7842-TW) 將於今年 5 月掛牌上櫃，今 (9) 日公布 3 月營收 2.96 億元，創下歷史新高，月增 37%，年增 88.5%；累計第一季營收 7.22 億元，年成長 86.9%，刷新單季歷史紀錄。在企業淨零轉型與 AI 應用帶動下，綠電需求持續升溫，推升整體轉供規模穩健成長。

圖中為天能綠電總經理唐亞聖。(圖：天能綠電提供)

天能綠電總經理唐亞聖表示，企業導入綠電已由過去的選擇題，轉為營運基本配置，需求成長亦直接反映在營收與轉供量表現上。根據台電統計，2025 年全國綠電交易量達 58 億度，未來五年市場需求年複合成長率 (CAGR) 預估達 47.7%，將持續帶動綠電轉供市場高速成長。

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他指出，天能綠電憑藉高度履約能力與服務效率，2025 年以 4.2 億度轉供量穩居市場第一，市占率逾 22%，持續擴大領先差距，強化「綠電造市者」定位。

唐亞聖進一步表示，綠電市場正進入結構性成長階段，應用已由半導體與電子製造業，擴展至金融、資訊服務及民生消費等多元產業，企業採購模式亦由短期轉向長期配置。目前公司在手綠電轉供合約總量約 341 億度，其中逾 9 成為 10 年以上長約，展現穩定供電能力與客戶黏著度優勢。