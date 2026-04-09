鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-09 16:55

宏碁子公司倚天酷碁 (2432-TW) 今 (9) 日宣布已於 4/1 正式完成與美國電腦周邊品牌 Plugable Technologies 之投資簽約，雙方將深化合作，聚焦高效能連接與擴充解決方案，並共同拓展 AI 運算與新世代數位工作環境下之應用市場。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，隨著 AI 應用快速發展，從個人運算到企業端的工作型態正持續演進，對於高效能連接與多螢幕擴充的需求也同步提升，此次與 Plugable 的合作，不僅代表倚天酷碁在電腦周邊領域的持續深化，更將加速布局 AI 連接解決方案，進一步提升產品價值與應用層次。

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本次合作延續先前董事會通過之投資案，雙方將整合產品開發、供應鏈與通路資源，提升整體營運效率與產品競爭力。透過結合倚天酷碁在產品設計與全球電商營運的優勢，以及 Plugable 於北美市場的品牌基礎與企業客戶資源，雙方將共同推動高階擴充基座（Docking Station）、多顯示器擴充及各類連接應用產品發展，並加速切入企業級電腦周邊與 AI 應用相關市場。