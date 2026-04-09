鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-09 16:58

工業網通廠四零四科技（Moxa）宣布其網路安全產品屢獲殊榮後，再度達成一項指標性里程碑。Moxa NPort 6000-G2 系列是全球首款通過 IEC 62443-4-2 安全等級 2（SL2）認證的串列設備伺服器，該產品可以確保常被忽略的舊式設備獲得比媲新型 IP 基礎設施同等級安全標準的嚴格防護。

Moxa 列設備伺服器率先取得IEC 62443-4-2認證 樹立邊緣連結安全新標竿。(圖：moxa提供)

這項認證確認該系列產品完全符合工業自動化和控制系統設備的技術安全要求。透過資安始於設計的架構，四零四科技確保原本常被忽略的舊式串列設備能獲得與現代網路設施同等級的嚴謹防護 。

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提供該授權的必維國際檢驗集團表示，邊緣設備的安全性是確保工業運作的必要條件。由於新型網路風險常源於容易被忽視的基礎設備，加強邊緣連網安全能協助業界排除潛在的隱憂 。

四零四科技強調在數位化轉型的過程中，企業仍大量使用舊式串列協定進行通訊。NPort 6000-G2 系列的問世可作為邊緣資產的安全守門員，讓資產擁有者在滿足嚴格安全法規的同時，也能延用原有的基礎設施 。

隨著此系列產品通過認證，四零四科技已全面構築從邊緣到骨幹的安全防護網。這套經認證的縱深防禦生態系統涵蓋了設備層、骨幹網路與運算層，為工業物聯網提供更完整的安全保障 。