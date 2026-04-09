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鉅亨速報

營收速報 - 全友(2305)3月營收8,947萬元年增率高達74.93％

鉅亨網新聞中心

全友(2305-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣8,947萬元，年增率74.93%，月增率9.89%。

今年1-3月累計營收為2.47億元，累計年增率49.16%。

最新價為17.65元，近5日股價上漲4.72%，相關電腦週邊上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+431 張
  • 外資買賣超：+368 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+63 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 8,947萬 75% 10%
26/2 8,142萬 34% 7%
26/1 7,605萬 42% -11%
25/12 8,533萬 18% 27%
25/11 6,734萬 43% 3%
25/10 6,551萬 4% 4%

全友(2305-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為影像掃描器。光電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收全友

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