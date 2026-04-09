營收速報 - 全友(2305)3月營收8,947萬元年增率高達74.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為2.47億元，累計年增率49.16%。
最新價為17.65元，近5日股價上漲4.72%，相關電腦週邊上漲4.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+431 張
- 外資買賣超：+368 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+63 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8,947萬
|75%
|10%
|26/2
|8,142萬
|34%
|7%
|26/1
|7,605萬
|42%
|-11%
|25/12
|8,533萬
|18%
|27%
|25/11
|6,734萬
|43%
|3%
|25/10
|6,551萬
|4%
|4%
全友(2305-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為影像掃描器。光電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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