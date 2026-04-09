營收速報 - 基泰(2538)3月營收3,186萬元年增率高達61.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8,255萬元，累計年增率-3.49%。
最新價為10.1元，近5日股價上漲0.5%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+309 張
- 外資買賣超：+292 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3,186萬
|61%
|52%
|26/2
|2,091萬
|3%
|-30%
|26/1
|2,978萬
|-34%
|-15%
|25/12
|3,506萬
|-60%
|16%
|25/11
|3,029萬
|35%
|18%
|25/10
|2,570萬
|24%
|1%
基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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