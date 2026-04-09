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鉅亨速報

營收速報 - 基泰(2538)3月營收3,186萬元年增率高達61.05％

鉅亨網新聞中心

基泰(2538-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3,186萬元，年增率61.05%，月增率52.33%。

今年1-3月累計營收為8,255萬元，累計年增率-3.49%。

最新價為10.1元，近5日股價上漲0.5%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+309 張
  • 外資買賣超：+292 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3,186萬 61% 52%
26/2 2,091萬 3% -30%
26/1 2,978萬 -34% -15%
25/12 3,506萬 -60% 16%
25/11 3,029萬 35% 18%
25/10 2,570萬 24% 1%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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