營收速報 - 聚亨(2022)3月營收12.39億元年增率高達52.5％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為34.67億元，累計年增率58.16%。
最新價為9.17元，近5日股價上漲1.44%，相關鋼鐵工業上漲2.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-370 張
- 外資買賣超：-398 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|12.39億
|53%
|16%
|26/2
|10.64億
|48%
|-9%
|26/1
|11.64億
|77%
|32%
|25/12
|8.81億
|29%
|9%
|25/11
|8.07億
|28%
|-10%
|25/10
|8.94億
|36%
|-9%
聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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