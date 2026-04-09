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鉅亨速報

營收速報 - 聚亨(2022)3月營收12.39億元年增率高達52.5％

鉅亨網新聞中心

聚亨(2022-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣12.39億元，年增率52.5%，月增率16.43%。

今年1-3月累計營收為34.67億元，累計年增率58.16%。

最新價為9.17元，近5日股價上漲1.44%，相關鋼鐵工業上漲2.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-370 張
  • 外資買賣超：-398 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 12.39億 53% 16%
26/2 10.64億 48% -9%
26/1 11.64億 77% 32%
25/12 8.81億 29% 9%
25/11 8.07億 28% -10%
25/10 8.94億 36% -9%

聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收聚亨

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