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汽車板塊午後跌幅持續擴大。小鵬汽車 - W 大跌 5.37%，比亞迪股份跌 4.68%，理想汽車 - W、賽力斯及廣汽集團等亦紛紛跟跌。儘管銀河證券指出 3 月車市銷量已溫和復甦，且 4 至 5 月北京車展將迎來新車發布潮，但今日市場情緒仍顯低迷。