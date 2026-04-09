鉅亨網新聞中心
港股市場周四 (9 日) 主要指數集體走低，截至收盤，恒生指數下跌 0.54%，報 25752.40 點；國企指數下跌 0.75%，報 8611.83 點；恒生科技指數跌 2.06%，收於 4821.67 點。大市全日成交額約為 2449.8 億港元。
盤面上，科網股成為今日領跌重心。小米集團 - W 跌逾 4%，快手 - W 跌 3.6%，阿里巴巴 - W 與聯想集團均跌超過 2%。此外，金蝶國際重挫 7.14%，美圖公司跌幅亦達 7.38%。
汽車板塊午後跌幅持續擴大。小鵬汽車 - W 大跌 5.37%，比亞迪股份跌 4.68%，理想汽車 - W、賽力斯及廣汽集團等亦紛紛跟跌。儘管銀河證券指出 3 月車市銷量已溫和復甦，且 4 至 5 月北京車展將迎來新車發布潮，但今日市場情緒仍顯低迷。
大陸地產與水泥建材股集體下滑。綠城中國跌 3.81%，越秀地產跌 3.21%，龍湖集團跌 5.59%。航空股受中東局勢動盪及油價波動影響，國泰航空、中國國航及南方航空均錄得逾 2% 跌幅。同時，受聯準會 3 月會議紀要釋放加息可能性的影響，現貨黃金失守 4700 美元，帶動黃金概念股回調，赤峰黃金跌逾 4%。
在普跌行情中，AI 大模型概念股表現亮眼。智譜、德適 - B 股價均創下新高，熱門個股迅策更是大幅飆升近 24%，股價觸及 289.40 港元的歷史新高，總市值直逼千億港元。此外，受地緣衝突支撐，石油與燃氣股表現活躍，中國海洋石油上漲 2.07%，中國石油股份漲 1.99%。體育用品龍頭李寧也逆市上漲 3.66%。
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