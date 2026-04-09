袁志峰 2026-04-10 04:50

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【袁志峰專欄】北水持續減持中海油(883)（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股下跌，成交減少，南向資金轉淨買入逾百億元，主要增持盈富基金 (2800)。港股估值對長線投資者具吸引力，建議逐步加倉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 137 點，隨後震盪走高，午後跌幅一度收窄至 38 點，尾市受壓，收報 25752 點，跌 140 點或 0.5%。成交額按日減 34% 至 2450 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 126 億元。盈富基金 (2800)、小米(1810) 及阿里 (9988) 錄得 56.3、11.1 及 9.4 億元淨買入。中海油 (883) 錄得 2.1 億元淨賣出。4 月以來淨賣出約 18 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 0.5%，成份股 36 升 53 跌 1 持平。中國宏橋 (1378) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。李寧 (2331)、華潤萬象生活(1209) 及藥明康德 (2359) 漲逾 3%。吉利汽車 (175)、東方海外(316) 及中海油 (883) 漲逾 2%。中石油 (857) 升近 2%。工商銀行 (1398)、安踏體育(2020)、創科實業(669) 及恒基地產 (12) 升逾 1%。龍湖集團 (960) 及阿里健康 (241) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 及小米 (1810) 跌逾 4%。百威亞太 (1876)、周大福(1929)、石藥集團(1093) 及中國海外 (688) 跌逾 2%。港交所 (388)、港鐵(66)、攜程(9961)、農夫山泉(9633) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 1%。

恒生科指跌 2.1%，收報 4821 點，成份股 4 升 26 跌。大型科技股普跌，百度 (9888) 及阿里 (9988) 跌逾 1% 及 2%，快手 (1024) 及小米 (1810) 跌逾 3% 及 4%。金蝶國際 (268) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及阿里健康 (241) 跌逾 5%。比亞迪 (1211) 及同程旅行 (780) 跌逾 4%。金山軟件 (3888) 跌逾 3%。京東健康 (6618)、地平線機器人(9660)、聯想(992)、比亞迪電子(285) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。商湯 (20) 及理想汽車 (2015) 跌近 2%。零跑汽車 (9873) 及蔚來 (9866) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。

板塊方面，石油及體育用品股逆市上升。中海油 (883) 及中石油 (857) 升 2%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升逾 3% 及 1%。

軟件、線上醫療、內房、黃金、紙製品及航空股跑輸大市，跌幅居前。金蝶國際 (268) 跌逾 7%，金山軟件 (3888) 及中國軟件 (354) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 跌逾 5%，京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 3%。龍湖集團 (960) 及綠城中國 (3900) 跌逾 5% 及 3%。山東黃金 (1787) 及招金礦業 (1818) 跌逾 3% 及 2%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 3% 及 2%。中國 3 大航空股跌逾 2%。

周四上証指數低開 0.7%，全日窄幅震盪，早盤跌幅曾收窄至 0.4%，午後最多曾跌 1.0%，收報 3966.17 點，跌 0.7%。深証成指跌 0.3%。科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 21300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3000 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.4%，按年上升 2.8%，均符合市場預期。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.4%，按年上升 3%，均符合市場預期。(信報)

4) 個股訊息

中國海外發展 (688) 公布，3 月合約物業銷售金額約 285.78 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年上升 34.8%。今年首 3 個月，累計合約物業銷售金額約 515.2 億元，按年上升 11%。(信報)