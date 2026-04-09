鉅亨網新聞中心 2026-04-09 13:50

港股市場迎來重量級 AI 明星企業。備受關注的「杭州六小龍」成員之一 ——Manycore 群核科技 (00068-HK) 周四 (9 日) 正式啟動公開招股，計畫於 4 月 17 日在香港交易所掛牌上市，成為全球「空間智能」賽道的首家上市公司。

「杭州六小龍」IPO 首槍打響 群核科技啟動招股(圖:shutterstock)

星光熠熠的資本盛宴

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根據招股文件，群核科技本次計畫全球發售約 1.61 億股，發行價格區間為每股 6.72 港元至 7.62 港元，最高集資額約 12.27 億港元。本次 IPO 獲得多家頂級機構背書，基石投資者名單豪華，涵蓋泰康人壽、陽光人壽、廣發基金、Mirae Asset(未來資產) 以及產業資本禾賽科技等，合計認購約 4.55 億港元。

「杭州六小龍」的硬科技代表

群核科技與深度求索 (DeepSeek)、宇樹科技、強腦科技、雲深處科技及遊戲科學並稱為「杭州六小龍」。這六家公司代表了中國在空間智能、人形機器人、腦機接口及 3A 遊戲等前沿領域的頂尖技術水平。群核科技由黃曉煌、陳航與朱皓於 2011 年聯合創辦，以核心產品「酷家樂」起家，目前已是中國最大的雲原生空間設計平台。

核心競爭力：AI 從語言轉向物理世界

在 AI 大模型競爭進入白熱化之際，空間智能被視為 AI 從數字世界走向物理世界的關鍵。群核科技憑藉十餘年累積的「工具—數據—模型」飛輪，構築了深厚的技術護城河。截至 2025 年底，公司擁有超過 5 億個 3D 場景及全球最大的室內場景數據集 InteriorNet。

此外，群核科技與輝達達成初步合作，其空間智能平台 SpatialVerse 已與 NVIDIA Isaac Sim 深度打通，共同為機器人訓練提供高仿真虛擬環境。公司於 2025 年推出的自研空間大模型 SpatialLM 與 SpatialGen，更曾登上全球最大 AI 開源社區 Hugging Face 的趨勢榜前三名。

財務里程碑：成功扭虧為盈

財務數據顯示，群核科技的營收從 2023 年的 6.64 億元人民幣穩步增至 2025 年的 8.20 億元。2025 年公司迎來關鍵轉折點，經調整後淨利潤達到 5,712.7 萬元人民幣，成功實現扭虧為盈，且綜合毛利率高達 82.2%，顯示出強勁的獲利能力與戰略耐性。