鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-08 18:53

明基材總經理劉家瑞。(鉅亨網記者彭昱文攝)

劉家瑞表示，今年持續聚焦醫療、車用以及半導體三大領域，半導體領域透過公司精密塗佈、高分子研發與高潔淨處理能力，延伸至先進製程與封裝應用；醫療去年營收比重超過 3 成，今年可望接近 4 成，目標未來 3-5 年比重突破 5 成，車用營收比重去年 5%，今年則可望提升到 10%。

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明基材今年 Touch Taiwan 智慧顯示展以「From Materials to Possibilities 材料科學。驅動未來的無限可能」為核心，首度完整對外展現「驅動未來產業的跨產業材料整合平台」的技術實力。

在半導體方面，明基材展出應用於 5 奈米、3 奈米等高階製程的 CMP 清洗刷輪，以及先進封裝材料晶圓研磨膠帶，與滿足高密度 RDL 重佈線層製程的乾膜光阻。也展出 UV 固化切割膠帶，以及針對 5G/6G 通訊組件開發的紫外光固化膠，另外還有 5G/6G 電波反射板 (RF Reflector)。