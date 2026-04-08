鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-08 19:34

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (8) 日表示，中東戰事一天三變，很難用常理判斷，今年景氣可能不像年初預期樂觀，但也不會悲觀，戰爭不會是長期影響，接下來則要關注能源價格何時能回到正常水準。

彭双浪表示，面板景氣在第一季就面臨諸多變數，除了戰爭外，記憶體及 CPU 缺貨影響消費性電子，電視則有世足賽等運動賽事需求支撐，因此營運到目前為止都還不錯，不過下半年確實較難以預估，若能源依舊居高不下，恐進一步推升通膨，衝擊整體經濟及終端需求。

‌



友達也積極衝刺非面板應用以降低景氣波動造成的影響，彭双浪表示，目前 AI、自駕車與光通訊需求升溫，其中，友達的 Micro LED 技術可應用在矽光子，在 AI 傳輸迎來「光進銅退」的趨勢下，有很好的利基。

此外，友達智慧移動也在車用運算關鍵卡位，透過 CabConnect Domain Controller(CDC) 的模組化架構支援多顯示與 AI 功能協作；玻璃基板衛星天線 SatGlass Antenna，實現 V2X 即時控制與 OTA 遠端更新，讓座艙互動可持續進化，實現更安全、更直覺的移動體驗。