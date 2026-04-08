鉅亨網記者彭昱文 台北
面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (8) 日表示，中東戰事一天三變，很難用常理判斷，今年景氣可能不像年初預期樂觀，但也不會悲觀，戰爭不會是長期影響，接下來則要關注能源價格何時能回到正常水準。
彭双浪表示，面板景氣在第一季就面臨諸多變數，除了戰爭外，記憶體及 CPU 缺貨影響消費性電子，電視則有世足賽等運動賽事需求支撐，因此營運到目前為止都還不錯，不過下半年確實較難以預估，若能源依舊居高不下，恐進一步推升通膨，衝擊整體經濟及終端需求。
友達也積極衝刺非面板應用以降低景氣波動造成的影響，彭双浪表示，目前 AI、自駕車與光通訊需求升溫，其中，友達的 Micro LED 技術可應用在矽光子，在 AI 傳輸迎來「光進銅退」的趨勢下，有很好的利基。
此外，友達智慧移動也在車用運算關鍵卡位，透過 CabConnect Domain Controller(CDC) 的模組化架構支援多顯示與 AI 功能協作；玻璃基板衛星天線 SatGlass Antenna，實現 V2X 即時控制與 OTA 遠端更新，讓座艙互動可持續進化，實現更安全、更直覺的移動體驗。
友達於今年 Touch Taiwan 2026 智慧顯示展覽會，以「映現世界 透見未來 Reveal the World. Reveal the Future.」為主題，率領集團公司與合作夥伴，領銜 Micro LED 顯示技術為核心堡壘，展現量產成熟度與跨域落地，並在實體 AI 世代來臨之際，接軌 AI 賦能顯示介面與互動體驗。
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