鉅亨網新聞中心 2026-04-09 15:23

隨著中東局勢日益複雜，以色列是否有意願達成停火成為各界關注的焦點。軍事專家張學峰近日對此發表深入剖析，指出以色列目前已成為美伊落實停火進程中最大的外部不確定變數。

拒當停火棋子？以色列成美伊談判最大變數。(圖:shutterstock)

從種種跡象觀察，以色列政府顯然缺乏立即停火的意願，其戰略意圖更傾向於藉由美國的力量進一步削弱伊朗的區域影響力。

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針對近期美國表達出的談判態度，以色列總理內坦尼亞胡（Benjamin Netanyahu）第一時間與美國前總統川普進行通話。雖然表面上的名義是祝賀美國營救 F-15 飛行員，但實質目的在於表達對美伊談判進程的嚴重關切。

事實上，以色列內部對此談判已出現劇烈反彈，多位前任官員及現任國會議員均公開表達強烈不滿。部分議員甚至在社群媒體上以激進言論抨擊川普，更有反對派人士直言，此次談判是以色列歷史上遭遇的最大外交災難。

在這種內部政治壓力與戰略考量的雙重驅動下，專家判斷以色列下一步可能對伊朗發動進一步或零星的打擊。

然而，就現實層面而言，以色列更直接的軍事手段是加強打擊黎巴嫩真主黨。由於黎巴嫩真主黨的參戰與伊朗有著深厚的連結，一旦以色列對其展開全面打擊，勢必會引發一系列不可預測的連鎖反應。

若局勢持續惡化，伊朗將面臨艱難的抉擇。由於真主黨的行動始於伊朗的背後支持，若德黑蘭政府在真主黨遭到毀滅性打擊時完全袖手旁觀，將難以對其國內及地區代理人交代。