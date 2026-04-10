【股市焦點】特斯拉神話要破了？新光證券：特斯拉真正壓力在這三件事
鉅亨研報
在股價維持高檔之際，特斯拉（TSLA）正面臨市場對其基本面的重新檢視。隨著交車表現不如預期、能源業務成長放緩，加上資本支出大幅提高，投資人關注焦點已從過去的成長故事，轉向現金流與獲利品質能否支撐高估值。
新光證券表示，截至 2026 年 4 月 7 日，特斯拉股價約 346.65 美元，市值約 1.43 兆美元，追蹤本益比約 282 倍。顯示市場仍對其未來發展抱持高度期待。然而，2025 年全年營收為 948.27 億美元，年減 3%；汽車營收為 695.26 億美元，年減 10%；營業利益率降至 4.6%。這些數字代表，股價所反映的想像空間，明顯跑在本業獲利修復之前。
新光證券指出，特斯拉今天面對的核心問題，是股價仍維持在極高位置，本業獲利能力卻沒有同步抬升。若從成熟製造業的角度看，這是一家仍有規模優勢、現金水位充足、技術方向明確的龍頭企業；若從目前股價所隱含的預期來看，市場已經不能滿足於穩定獲利，更要求更高斜率的成長、更厚的利潤率，以及更有說服力的未來現金流。
AI 與自駕願景仍在 資本支出與治理疑慮升溫
新光證券分析，儘管短期營運承壓，特斯拉仍持續強調其長期成長動能，聚焦人工智慧、自駕計程車（Robotaxi）、軟體服務及機器人等新業務。市場普遍認為，一旦服務型收入成形，將有助於推升整體估值空間。
不過，這些發展同時伴隨龐大資本投入。公司預估 2026 年資本支出將超過 200 億美元，遠高於 2025 年自由現金流的約 62 億美元，顯示未來現金流壓力可能顯著上升。
另一方面，公司近期亦進行與關聯企業之間的投資與交易，包括投入約 20 億美元於人工智慧相關公司。儘管公司強調程序合規，但市場仍關注資本配置時點與效率，因此投資人對治理疑慮也有所升溫。
整體而言，特斯拉目前正處於「高估值」與「基本面修正」的拉鋸階段。市場認為，若未來幾季無法提供足夠證據，證明獲利能力與現金流能同步改善，股價可能面臨估值重新調整壓力。
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