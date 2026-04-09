綠茵3月營收9938萬元年增20%改寫歷年次高 潭子新廠明年量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 16:53

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵 (6846-TW) 公布最新營收 2026 年 3 月營收 9938 萬元，月增 1.32 倍，年成長 20.48%，創歷年同期新高，也是單月歷史次高；累計 2026 年 1-3 月營收 1.98 億元，年減 14.89%。

綠茵生技潭子新廠今天上樑，董事長吳嘉峰(前排中)樂觀期待新廠加入挹注營運動能。(圖：綠茵提供)

綠茵指出，海外市場持續拓展，推動營運規模穩定擴大，以在手訂單來看，2026 年第二季營收成長可期，預期上半年營收將可追上去年同期，隨著海外市場貢獻再躍升，下半年傳統旺季表現值得期待。同時，因應國際客戶需求擴產，綠茵潭子新廠今 (9) 日完成上樑，預計今年第四季完成廠房建置與設備安裝，2027 年第一季進入試產、第二季正式量產，新廠加入將大幅提升產能，成為綠茵營運跳躍式成長的重要動力。

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綠茵不斷擴增海外市場版圖，除了在東南亞穩定擴張之外，東北亞出貨量穩步增加，預期下半年日本市場的營收比重將顯著提高。此外，綠茵也正式跨入印度市場，自研產品 Insumate 專利定序 19 肽 (苦瓜胜肽) 已在印度完成註冊與進口商許可，配合代理商作業，預計第四季開始銷售。印度消費者健康意識抬頭、可支配收入增加，保健品市場需求不斷擴大，綠茵樂觀期待印度市場表現，尤其印度在全球健康產業中居領導地位，綠茵進軍印度更凸顯產品的國際競爭力。

綠茵指出，公司創新研發屢獲國內外大獎肯定，得以獲國際主流市場的廣泛接受，近期綠茵在 2026 年第 29 屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展，以 Insumate 專利定序 19 肽 (苦瓜胜肽)、Antromax 牛樟芝菌絲體、Citrusvel 柑橘萃取 (HPMF)、Musslift 藍貽貝萃取 (MGG7) 四項創新研發成果參展，一舉榮獲四面金牌，展現公司持續深耕機能性原料、製程技術與應用開發的創新能量。