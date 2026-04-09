廠辦立體化典範！創辦人彭君平領航資產活化，「憶聲智匯園區」鑄就中壢產業新天際

憶聲集團創辦人彭君平總裁以「智匯」為名，親自帶領集團旗下的「華憶建設」打造「憶聲智匯園區」，昭示其將匯集「科技、研發、物流、媒體、金融」等高專服務產業，徹底使「中壢產業園區中園路 198 號」的起家厝轉型成功，即將創造桃園高端商業、就業契機，更成為經濟部推動「工業立體化」的特優指標案例。