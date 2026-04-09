廠辦立體化典範！創辦人彭君平領航資產活化，「憶聲智匯園區」鑄就中壢產業新天際
鉅亨網新聞中心
迎向全球供應鏈重組與台商大舉回流的浪潮，桃園作為國門樞紐，正迎來史無前例的的產業黃金期；而走過半世紀輝煌歲月的憶聲電子 (3024-TW) 見證了產業興衰變化，深諳未來產業將由個體戰演進至團體戰，想再創造下個光輝五十年，「水平整合、垂直串連、跨界交流」將是關鍵。
憶聲集團創辦人彭君平總裁以「智匯」為名，親自帶領集團旗下的「華憶建設」打造「憶聲智匯園區」，昭示其將匯集「科技、研發、物流、媒體、金融」等高專服務產業，徹底使「中壢產業園區中園路 198 號」的起家厝轉型成功，即將創造桃園高端商業、就業契機，更成為經濟部推動「工業立體化」的特優指標案例。
「憶聲智匯園區」位於北台灣的「雙北、竹科、國門」黃金經濟圈中心，鄰近「國道一號、青埔高鐵特區、桃園機場」三角核心的交通動脈，周邊聚集三大物流業者與貨櫃集運站，實為全球企業總部、創新育成中心、物流集運中心等… 新興產業的最優選擇。
Action198 大樓共 21 層樓高 101m，為桃園工商辦之最，獨自坐擁俯視桃園的唯一視野，園區規劃 500 坪森林園區、500m 綠色步道，具備智慧綠建築 BA 管理系統…，是未來企業升級、轉型、傳承的最佳資產。
彭君平總裁期許：憶聲智匯園區成為讓企業『根留台灣，放眼全球』的戰略基地。
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